Covid: nuovi casi a Ottaviano, Pompei, Poggiomarino e Terzigno L’ELENCO DEI COMUNI

Ecco i singoli casi per Comune di Coronavirus registrati nella giornata di martedì 8, quando in Campania c’è stato il record di contagi toccando quota 249. Una ventina circa sono nel Vesuviano e nel Nolano: Napoli 32, Casoria 11, Caivano 10, Giugliano 8, Afragola 7, Frattamaggiore 7, Pignataro Maggiore 7,, Crispano 6, San Cipriano d’Aversa 6, Aversa 5, Cardito 5, Pozzuoli 5, Arzano 4, Ischia 4, Sant’Antimo 4, Acerra 3, Battipaglia 3, Marano di Napoli 3, Mugnano di Napoli 3, Orta di Atella 3, Qualiano 3, Torre del Greco 3, Casalnuovo 2, Caserta 2, Frattaminore 2, Frignano 2, Maddaloni 2, Melito 2, Pontecagnano Faiano 2, Portici 2, Positano 2, Procida 2, Quarto 2, San Marco Evangelista 2, Sparanise 2, Villaricca 2, Bacoli 1, Baronissi 1, Calvizzano 1, Capri 1, Casal di Principe 1, Casaluce 1, Casavatore 1, Caselle in Pittari 1, Castellammare 1, Cervino 1, Cimitile 1, Comune non riportato 1, Forio 1, Grumo Nevano 1, Marcianise 1, Marigliano 1, Cittadino della Nigeria 1, Nocera Inferiore 1, Nola 1, Ottaviano 1, Pietramelara 1, Poggiomarino 1, Pomigliano d’Arco 1, Pompei 1, Cittadino di Roma 1, San Giuseppe Vesuviano 1, San Giorgio A Cremano 1, San Nicola La Strada 1, Santa Maria a Vico 1, S. M. Capua Vetere 1, Sarno 1, Scalea 1, Sorrento 1, Succivo 1, Taurano 1, Teano 1, Terzigno 1, Trentola-Ducenta 1.

