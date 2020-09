By

Coronavirus, il bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania: 136 positivi su 3.895 tamponi (in totale 9.351 su 505.463 tamponi), nessuna vittima (i morti sono finora 452) e 60 pazienti guariti (in totale 4.819). Ad oggi 15 settembre ci sono più nuovi casi di Covid-19 in Campania (2.326) che nei mesi di marzo (2.240) e aprile (2.214).