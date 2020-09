Covid in Campania, 3mila euro ad ogni scuola per i termoscanner a distanza

La Regione Campania metterà a disposizione dei dirigenti scolastici 3mila euro per l’acquisto dei termoscanner per la misurazione della temperatura agli studenti all’entrata a scuola. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina in visita a Vallo della Lucania (Salerno). “Abbiamo deciso di dare il bonus per evitare di perdere tempo – ha spiegato De Luca – i dirigenti possono acquistare il dispositivo direttamente sulla piattaforma Mepa”. De Luca ha ricordato che “l’orientamento del Ministero prevedeva la misurazione della temperatura corporea a casa. Si può immaginare una cosa più idiota di questa? C’è consapevolezza di cos’è la vita di una famiglia? Alle 7.30 del mattino il padre e la madre sono di corsa per andare a lavorare, devono preparare libri, merendine. Noi abbiamo deciso come Regione di dare un bonus di 3mila euro ai dirigenti per l’acquisto di termoscanner per misurare la temperatura ai ragazzi che entrano, perché sicuramente non la misureranno alle 7 di mattina a casa loro”.

