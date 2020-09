Covid, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «Chiusi le scuole e mi presero per matto»

By

«Parlando a “Il Mattino” ho ricordato di quando dalla Regione mi diedero per matto per la decisione di chiudere le scuole sella città, accusandomi di protagonismo, quando tutti ancora sottovalutavano i problemi che sarebbero derivati dalla pandemia». A parlarne è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, tra i primi tra febbraio e marzo a prendere misure drastiche nella zona. Anche ora ha deciso per la mascherina obbligatoria anche di giorno.

Il primo cittadino continua: «Ho chiesto, tuttavia, che anche che ora la soglia di attenzione della Regionale e del Governo sia più alta. Più volte ho esplicitato il mio pensiero. Francamente, non me ne importa nulla che ci siano le elezioni e dei timori di qualcuno di concentrarsi sul controllo dell’epidemia o di assumere scelte impopolari. La salute dei cittadini ed, in particolar modo, dei nostri figli, viene prima di tutto».