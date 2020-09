Covid, due nuovi casi a Ottaviano e Saviano. Altri 5 a Portici ECCO L’ELENCO DEI COMUNI

By

Ecco come sono ripartiti i 295 nuovi contagi di ieri in Campania. Nell’area vesuviana si contano in 24 ore altri 19 casi. Di seguito l’elenco dei comuni: Cervinara 16, Napoli 15, Eboli 8, Giugliano 8, Casoria 6, Portici 5, Afragola 5, Ischia 4, Pozzuoli 4, Acerra 4, Salerno 3, San Martino Valle Caudina 3, Montecorvino Rovella 3, Cardito 3, Melito di Napoli 3, Arzano 3, Ottaviano 2, Saviano 2, Battipaglia 2, Caivano 2, Montella 2, Crispano 2. Un caso a San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, San Gennaro Vesuviano, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Trecase, San Giorgio a Cremano, Scafati, Ercolano, Marigliano, Albanella, Centola, Benevento, Montesarchio, Telese Terme, Pontecagnano Faiano, Forio d’Ischia, Casamicciola Terme, Frattamaggiore, Mugnano di Napoli, Frattaminore, Quarto, Marano di Napoli, Villaricca, Casavatore, Rotondi, Marzano di Nola. Infine a Caserta e provincia 78 casi.