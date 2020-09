Covid, De Luca al ministro: “Voglio più agenti in strada per multare chi è senza mascherina”

Un piano di impiego straordinario delle forze dell’ordine sul territorio per far rispettare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Lo chiede il presidente rieletto della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, dopo aver firmato l’ordinanza 72 ieri con questo e altri provvedimenti per contenere i casi in aumento, oggi si rivolge al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sollecitandolo a “comunicare il piano, in quanto come piu’ volte segnalato, ogni misura sara’ vana se non sara’ assicurato un capillare controllo sul territorio in ordine all’osservanza delle prescrizioni volte al contenimento dei contagi”.

“Si rinnova pertanto la richiesta di un impegno straordinario delle forze dell’ordine in campo e di un incremento numerico delle stesse, indispensabili all’efficacia delle attivita’ di controllo inerenti all’emergenza”, esplicita il presidente della Regione. De Luca, sul fronte della ripresa dell’attivita’ scolastica, ha inoltre di nuovo segnalato al Governo, con una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro per l’Istruzione, Lucia Azzolina, la necessita’ di approntare un piano per evitare spostamenti interregionali degli insegnanti, “per i rischi di diffusione del contagio ad essa connessa”, e per sopperire alla mancanza di docenti di sostegno “anche in deroga al regime ordinario, per garantire la continuita’ didattica degli alunni con disabilita’”.