Covid, aumentano i casi a Sarno: «Mascherina obbligatoria sempre e stop a manifestazioni»

Sono 14 i contagi da Coronavirus a Sarno con un incremento importante negli ultimi giorni. Così il sindaco Giuseppe Canfora ha preso misure drastiche per limitare i rischi: «È obbligatorio sull’intero territorio comunale della città di Sarno l’uso di mascherine quali protezione delle vie respiratorie, per l’intero arco della giornata, anche all’aperto. L‘obbligo dell’utilizzo delle mascherine, per tutte le 24 ore, anche nei luoghi all’aperto, si aggiunge alle disposizioni nazionali e regionali che prevedono l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. Si comunica inoltre che, a causa dell’aumento di contagi al Covid19 nella nostra città, sono sospese, fino a revoca del provvedimento, tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Sarno. Tra le iniziative sospese, anche la Rassegna SettembreLibri».

