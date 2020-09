Covid, ancora una vittima in Campania: è un 52enne napoletano

Sono 119 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 6.841 tamponi. Dei 119 nuovi casi, 18 sono rientri dalla Sardegna, 11 dall’estero e 21 sono connessi a rientri. Il totale dei casi di positività al coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 7.768, mentre sono 449.451 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che c’è un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale delle persone decedute in Campania dall’inizio dell’emergenza è 448. La vittima di oggi è un 52enne napoletano ricoverato in uno dei Covid Center del capoluogo partenopeo. Al momento non è chiaro se l’uomo presentasse altre patologie che abbiano lasciato terreno fertile, come spesso accade, per il Coronavirus. Sono 5 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.476, di cui 4.471 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

