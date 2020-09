Covid, a Sarno due bimbi positivi: uno andava già a scuola. 14 alunni in quarantena

Quello che potrà accadere in Campania con l’inizio delle scuole si è già materializzato a Sarno in una scuola privata dove le lezioni sono già partite. Il coronavirus arriva tra i banchi di una scuola paritaria. Un alunno dell’istituto è risultato positivo al Covid-19. I 14 bambini compagni di classe sono stati messi in isolamento in attesa del tampone. Il piccolo ha appreso ieri di essere positivo quando è arrivata la comunicazione dalla Direzione sanitaria locale dell’Asl di Salerno. Si tratta del figlio di una persona già positiva al Coronavirus. Il piccolo era già in isolamento, ma intanto nei giorni precedenti aveva frequentato la classe.

Il direttore della scuola paritaria ha intanto annunciato che saranno sospese le lezioni per la sezione frequentata dall’alunno positivo. «In realtà – spiega il direttore a L’Occhio di Salerno – appena abbiamo saputo della positività al Coronavirus di un familiare del bambino, ovvero fin dalla settimana scorsa, avevamo subito sospeso le lezioni per la classe in questione. Dopodiché abbiamo provveduto a sospendere le attività didattiche per l’intero plesso per tre giorni, al fine di poter sanificare tutti gli ambienti e le aree della scuola».