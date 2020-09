Covid a Ottaviano, saltano i Mercatini di Natale al Castello: «Arrivederci al 2021»

Niente Mercatini al Castello ad Ottaviano, tutto causa Coronavirus che non permetterebbe la grande mole di accessi come le altre edizioni. Gli organizzatori hanno quindi dato appuntamento al 2021: «Per 7 anni i “Mercatini al Castello” hanno rappresentato un appuntamento fisso che negli anni è cresciuto in modo esponenziale, intercettando visitatori da ogni parte d’Italia, promuovendo l’immagine di Ottaviano e del Palazzo Mediceo. In tempo di Covid-19, le restrizioni vigenti in materia di organizzazione di eventi avrebbero snaturato la manifestazione nella sua totalità, con una contrazione notevole di numeri, in termini di espositori e visitatori. Non ce la siamo sentiti. Ai mercatini abbiamo sempre associato numeri importanti come i 130 espositori e gli 80.000 visitatori ed immaginare quelle sale semivuote, al fine di garantire il distanziamento sociale, non avrebbe reso onore né agli innumerevoli sforzi propedeutici all’organizzazione dell’evento né a ciò che sono state le precedenti edizioni».

E ancora: «È stata una decisione sofferta ma siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta. A voi che ci seguite e ci onorate con la vostra presenza ed ai nostri espositori diciamo che l’ottavo appuntamento è quindi rimandato al Natale 2021 e sarà un evento memorabile perché vi confluiranno due edizioni in una».