Covid, 5 nuovi casi a Poggiomarino. Tre a Terzigno e Somma L’ELENCO DEI COMUNI

Dei 253 nuovi contagi di oggi, 23 sono nell’area vesuviana. Ecco l’elenco per Comune: Napoli 110, Afragola 6, Arzano 6, Acerra 6, Pozzuoli 6, Casoria 6, Giugliano In Campania 6, Quarto 5, Mugnano Di Napoli 5, Piano Di Sorrento 5, Poggiomarino 5, Terzigno 3, Somma Vesuviana 3, Pontecagnano 3, Lauro 2, Volla 2, Frattaminore 2, Crispano 2, Cardito 2, Pomigliano d’Arco 2, Calvizzano 2, Sant’Antimo 2, Frattamaggiore 2, Ercolano 2, San Gennaro Vesuviano 2, Meta 1, Caselle In Pittari 1, Albanella 1, Cava De’ Tirreni 1, San Nicola La Strada 1, Nocera Inferiore 1, Moschiano 1, Domicella 1, Cassino 1, Moiano 1, Frattamaggiore 1, Scisciano 1, Marano Di Napoli 1, Massa Di Somma 1, Roccarainola 1, Castellammare Di Stabia 1, Casaluce 1, Caserta 1, Ucraina 1, Casavatore 1, Bacoli 1, Casalnuovo Di Napoli 1, Romania 1, Marigliano 1, Santa Maria La Carità 1, Nola 1, Brusciano 1, Torre Del Greco 1, Palma Campania 1, Baronissi 1, Castel San Giorgio 1.