Covid, 5 casi in un giorno a San Gennaro Vesuviano. Uno a Poggiomarino L’ELENCO

A Napoli e provincia, e nel Vesuviano in particolare, il bollettino di oggi non è positivo. Si registrano 5 casi di Coronavirus a San Gennaro Vesuviano, 4 a Castellammare di Stabia, 4 a Casoria 2 a Sant’Anastasia. Infine un caso per ciascuno a Ottaviano, Poggiomarino, Vico Equense, Quarto, Caivano, Arzano, Casandrino, Sant’Agnello e a Pomigliano d’Arco.

Nelle altre province, invece, ecco i casi per città: Casal di Principe (3); Carinaro (3); Aversa (2); Caserta (2); Teano (1); Orta di Atella (1); Frignano (1); Recale (1); San Marco Evangelista (1); Marcianise (1); Portico (1); Lusciano (1); Gricignano d’Aversa (1); Limatola (1); Castel Volturno (1). Nel Salernitano: 6 casi a Salerno città, 2 a Sarno, 2 a Battipaglia, 2 a Pertosa, 1 a San Mango Piemonte, 1 a Fisciano, a Eboli 1 a Giffoni Sei Casali. Nel beneventano: 2 a Montesarchio e 2 a Benevento città. Infine nell’avellinese 1 caso a Monteforte Irpino, 1 ad Avellino città e un altro a Montefredane.