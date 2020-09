Covid, 4 positivi in un’azienda conserviera: uno è di Pompei

By

Sono quattro le persone risultate positive in un’azienda conserviera di Altavilla Silentina: uno è residente nella stessa città (asintomatico), uno è di Pompei e due di Eboli. A dare la notizia è stato il Comune di Altavilla, con una nota ufficiale. “Si informa la cittadinanza che dei 44 dipendenti che lavorano presso la fabbrica conserviera e che hanno fatto il tampone ieri sono stati trovati 4 positivi di cui uno di Altavilla, 1 di Pompei, 2 di Eboli. La persona in questione è asintomatica (di Altavilla ndr), ed era già in isolamento domiciliare da martedì. Partito il tracciamento dei contatti”.

“Auguriamo una pronta guarigione a questa persona. Si invita ancora una volta all’utilizzo della mascherina, al distanziamento sociale e al frequente lavaggio della mani”, dicono da palazzo di città.