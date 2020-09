Costiera choc, piscina con acqua sporca nel famoso hotel: sigilli dei Nas

A conclusione di un’attività ispettiva condotta in una struttura turistica di Sorrento, i Carabinieri del Nas hanno disposto la chiusura amministrativa della piscina ad uso natatorio per la durata da 5 a 30 giorni, per non aver assicurato i valori microbiologici imposti dalla normativa in titolo; proceduto alla prevista contestazione amministrativa per la mancata ottemperanza delle misure anti-contagio da Covid 19; diffidato la parte per la mancata compilazione delle schede di rilevazione dei rischi in materia di sicurezza alimentare.

