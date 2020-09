Coronavirus, una vittima nel Napoletano. Alunno positivo, chiude un’altra scuola

Ancora un morto di Covid nel Napoletano: è un 71enne di Giugliano, che porta il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza a 460. I guariti, di contro, sono 50: cento in meno rispetto al giorno prima. Complessivamente sono 5.481 le persone complessivamente positive in Campania: 325 in degenza ordinaria; 29 in terapia intensiva e il resto in isolamento domiciliare. Sono 97 i nuovi contagiati a Napoli: tamponi eseguiti da USCA (Napoli); 37 sono contatti stretti di positivi mentre 40 son risultatipositivi dopo l’esecuzione del tampone ed è in corso un approfondimento dettagliato sia per risalire alle motivazioni che hanno generato la necessità di eseguire tampone sia di individuare contatti stretti: allo stato alcuni dei numeri rilasciati non sono ancora raggiungibili. Il tutto mentre dopo la scuola paritaria Sacro Cuore di via Nuova San Rocco, chiude un altro istituto: si tratta del liceo Fonseca, dove un alunno è risultato positivo al Coronavirus. Studenti e famiglie hanno ricevuto la comunicazione della chiusura per domani della sede centrale di via Benedetto Croce che sarà sottoposto a un intervento straordinario di sanificazione. Lo studente, che frequenta il liceo scientifico, sarebbe andato a scuola già con sintomi. Sono stati i compagni di classe a segnalare ai docenti lo stato di salute del ragazzo.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE