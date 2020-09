Coronavirus, tre contagi in un giorno a Poggiomarino L’ELENCO DI TUTTI I COMUNI

By

Oggi 103 casi in Campania, tra questi altri 13 nell’area vesuviana con un numero di contagio che vede Poggiomarino con tre in un solo giorno. Ecco l’elenco delle città napoletane: Sant’Antimo (1); Cardito (1); Arzano (2); Giugliano in Campania (2); Afragola (2); Caivano (3); San Giorgio a Cremano (1); Portici (2); Acerra (1); Scisciano (1); Ercolano (2); Poggiomarino (3) Quarto (1); Capri (1); Agerola (3); Nola (1); Castellammare di Stabia (3); Sorrento (1).

Ecco invece nelle altre province della Campania: Pignataro Maggiore (1); Castel Volturno (2); Recale (1); Caserta città (1); Sessa Aurunca (1); Marcianise (1); San Nicola La Strada (1); Casagiove (1); San Tammaro (3); Aversa (2); San Cipriano d’Aversa (1); San Tammaro (2); Parete (1); Casal di Principe (1); Trentola Ducenta (1). Nell’avellinese, 5 casi a Contrada mentre si registra un caso a Benevento.