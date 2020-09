Coronavirus, paura a Saviano: 20 nuovi contagi in quattro giorni

I dati diffusi dal Comune parlano chiaro: i contagi a Saviano erano 23 appena il 19 settembre, mentre ieri il nuovo aggiornamento ha visto salire i casi attivi a 43. Venti positivi in appena quattro giorni, se non è un focolaio poco ci manca. Avviene a Saviano dove a rendere noti i dati sulla pagina social ufficiale è stata l’Amministrazione Comunale. In effetti il sentore che la situazione si stesse complicando si è avuto con uno dei seggi elettorali spostati a causa di un’elettrice che il giorno dopo aver votato era risultata positiva al tampone.

Poi negli ultimi giorni ecco arrivare altri casi, quasi a raffica visto che la città aveva contenuto bene questa seconda ondata. Saviano ha già pagato caro il conto al Coronavirus. Se in questi giorni si è votato è stato infatti per il decesso del sindaco in carica e medico Carmine Sommese, vittima durante la prima ondata proprio del Covid-19. In quel frangente i contagi nella località del Nolano si contavano sulle dita delle mani, eppure proprio il sindaco ne restò vittima.