Coronavirus, oggi in Campania i contagi sono 90. Ma c’è una vittima

Sono 90 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 10 sono relativi a casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro in regione. Il totale dei casi positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 9.215. Sono 2.845 i tamponi esaminati oggi, 501.568 quelli esaminati in totale. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che c’è un nuovo decesso legato al coronavirus in Campania. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza è 452. Sono 26 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 4.759, di cui 4.755 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.

