Coronavirus, oggi 100 nuovi casi in Campania: altro boom nel Vesuviano

il bollettino di oggi dell’Unità di crisi Regione Campania: 100 positivi su 5.427 tamponi (per un totale di 7.868 casi su 454.878 tamponi), di cui 5 dalla Sardegna e 16 connessi a rientri; nessuna vittima (il numero complessivo resta fermo a 448) e 2 pazienti guariti (4.478 in totale). A questi si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione. Anche oggi nuovi casi nel Vesuviano con diversi comuni che sono pronti ad aggiornare il bollettino dei positivi.

