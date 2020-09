Coronavirus, nuovo contagio a Palma Campania: adesso i casi attivi sono 9

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

«Abbiamo un nuovo caso di Covid qui a Palma Campania. Si tratta di un ragazzo tornato dalla Sardegna». Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che attraverso i social ha riferito del caso di Coronavirus appena comunicato dall’Asl Napoli 3. Il primo cittadino ha aggiunto: «Lui è la sua famiglia sono già in quarantena da giorni e sono stati già tracciati tutti i contatti. Ad oggi sono 9 i casi di coronavirus sul nostro territorio. Vi tengo aggiornati». Lo scenario a Palma Campania resta comunque piuttosto tranquilla, senza focolai per adesso vasti e soprattutto che riguardano persone già in isolamento dopo essere tornati dalle località sensibili.