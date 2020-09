Coronavirus, nuovi casi a Poggiomarino e Ottaviano. Tre a Sant’Anastasia L’ELENCO

Sui 193 casi registrati oggi in Campania, una parte è ancora nell’area vesuviana ancora particolarmente colpita dal Coronavirus. Il bollettino di oggi dell’Unità di Crisi vede aggiornarsi i numeri in diverse città con tre contagi a Sant’Anastasia, uno a Poggiomarino ed Ottaviano, due a Somma Vesuviana. Ecco l’elenco completo nel Napoletano: Grumo Nevano (1); Melito (2 asintomatici); Volla (1); Torre del Greco (1); Bacoli (1); Casalnuovo (1); Casoria (4); Pomigliano d’Arco (1); Sant’Antimo (1); Frattaminore (2); Crispano (2); Caivano (3); Ischia (3); Forio d’Ischia (1); Afragola (2); Ottaviano (1); Villaricca (1); Somma Vesuviana (2); a Cardito (1) Casavatore (2); Giugliano in Campania (1); Arzano (1); Marano (1); Sant’Anastasia (3): San Giorgio a Cremano (1); Sant’Antonio Abate (1); Piano di Sorrento (1); Sant’Agnello (1); Poggiomarino (1); Castellammare di Stabia (1); Casola (1).

In totale sono 193 i nuovi casi di coronavirus in Campania, di cui 65 viaggiatori (37 casi dalla Sardegna, 28 da Paesi esteri), a fronte di 6.164 tamponi. Il dato è dell’Unità di crisi della Regione, e porta il totale positivi dall’inizio della pandemia a 7.478 su un totale tamponi pari a 436.399. Nessun decesso per il secondo giorno consecutivo, per cui il totale resta a 446, mentre 15 guariti portano il totale a 4.452, di cui 4.447 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.