Coronavirus, in Campania 5 pazienti in terapia intensiva in un solo giorno

Sono sei i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in terapia intensiva in Campania. Sono cinque in più di lunedì, quando il dato era pari a uno. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Le persone ricoverate con sintomi sono 143 (lunedì erano 95), 2.143 quelle in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 102 nuovi positivi in Campania, terza regione per incremento di contagi dopo Lombardia (+242) e Lazio (+125).

Quanto ai ricoveri in tutta Italia, i pazienti in terapia intensiva salgono di 13 unità: ieri erano 107 rispetto ai 94 di lunedì, 5 in più solo in Campania. I ricoverati con sintomi sono in crescita di 92 unità (1.380). Aumentano, poi, di 571 i pazienti in isolamento domiciliare.