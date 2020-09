Coronavirus, i nuovi casi di oggi nell’area vesuviana ECCO L’ELENCO

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lieve calo dei casi in Campania con 102 nuovi positivi. Molti registrati nel Napoletano, tra cui: San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Acerra, Frattamaggiore, Giugliano in Campania (+2), Napoli (+33), Volla, Marigliano (+2), Sant’Antonio Abate, Sorrento, Marcianise, Caserta, Battipaglia, San Vitaliano, Casavatore, Salerno, San Lorenzo Maggiore, Ariano Irpino, Qualiano, Avellino, Benevento, Salerno, Fisciano, Castel San Giorgio, Baiano, Baronissi, Caselle in Pittari, Altavilla Silentina, Sant’Animo.

Dei 102 nuovi casi notificati nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania, 51 sono cittadini campani in rientro dalle vacanze (19 provengono dalla Sardegna, 32 da paesi esteri). Mentre i contagi sono scesi, i guariti sono aumentati di 18 unità. Anche un deceduto nelle ultime 24 ore.