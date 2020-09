Coronavirus e Regionali, sindaco dell’area vesuviana chiude subito le scuole

Quasi una settimana di stop alle lezione negli istituti scolastici che ospiteranno i seggi per Regionali e referendum. A prescindere da quando partiranno ufficialmente le lezioni in Campania, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha deciso: gli alunni delle strutture sedi elettorali che ricadono sotto la competenza dell’ente (nella città vesuviana sono tredici) non andranno a scuola da venerdì 18 a mercoledì 23 settembre.

Il primo cittadino l’ha stabilito con un’ordinanza attraverso la quale ha disposto che i «dirigenti scolastici degli istituti comprensivi interessati rendano disponibili tali plessi, per consentire di svolgere le consultazioni referendarie ed elettorali, a partire dalle ore 14 di giovedì 17 settembre». «Le sedi scolastiche – scrive ancora Palomba – saranno riconsegnate ai rispettivi dirigenti scolastici, terminate le attività di sgombero, pulizia e sanificazione dei locali utilizzati, effettuate secondo le prescrizioni definite dal ‘protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020’ del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, entro le ore 24 di mercoledì 23 settembre».

Nell’ordinanza del primo cittadino di Torre del Greco ha anche stabilito che il dirigente del settore Fiscalità e Patrimonio, «prima dell’insediamento dei seggi e in tutte le successive fasi delle operazioni elettorali, provveda ad una pulizia approfondita dei locali» provvedendo anche «a rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni seggio, per permettere l’igiene frequente delle mani». La sospensione delle attività scolastiche «si intende – precisa il sindaco – comprensiva anche di tutte le altre attività connesse, per cui di fatto le scuole sedi di seggi elettorali devono considerarsi chiuse per il periodo di riferimento».