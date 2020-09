Coronavirus, è record di positivi in Campania: sono 249. Altri nel Vesuviano

By

Altri 249 contagiati in Campania, 31 in più di ieri ma con 3.638 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.900 test, dunque, 249 sono risultati positivi con 20 casi di rientro dalla Sardegna, 25 casi di rientro dall’estero e altri 16 casi da contatti stretti di precedenti casi di rientro.

