Coronavirus, due contagi a Boscoreale e Striano: c’è anche un infermiere

Il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud ha comunicato che “un cittadino di Boscoreale, operatore sanitario, e’ risultato positivo al Covid-19 ed e’ stato sottoposto a quarantena”. Attualmente i positivi nel Comune sono tre. “Questo dato – commenta il sindaco Antonio Diplomatico – ci conferma che il virus continua a circolare, percio’ e’ necessario non abbassare la guardia e continuare ad adottare tutte le precauzioni raccomandate dalle autorita’ sanitarie. In tal senso rivolgo appello alla cittadinanza, richiamandola al senso di responsabilita’ per contenere la diffusione del virus”.

Un altro caso anche a Striano e non è legato ai contagi precedenti. Si tratta una persona rientrante da fuori regione per lavoro. Il Comune fa sapere: “Abbiamo ricostruito i contatti avuti e avvisato tempestivamente l’Asl. Quest’ultimi sono stati già sottoposti a isolamento fiduciario”.