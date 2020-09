Coronavirus, De Laurentiis ha la febbre alta: potrebbe essere ricoverato a breve

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo conferma il tampone eseguito ieri. La notizia è stata data stamattina dal sito ufficiale e dai social del club. Oltre al presidente, è positiva anche sua moglie, Jacqueline, che è febbricitante. Il patron del Napoli ha accusato un malore arrivando alla Assemblea di Lega Calcio, ma aveva attribuito la circostanza a problemi alimentari. Rientrato a Capri, potrebbe recarsi al Gemelli di Roma visto che in giornata ha avuto la febbre alta fino a 38.5. Nel frattempo, sono in quarantena tutti i partecipanti alla Assemblea di Lega Calcio che hanno incontrato l’imprenditore partenopeo. Tra questi, il patron del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, che è a Posillipo, in attesa dell’esito del tampone a cui si si sottoporrà nelle prossime ore. Il Presidente della società giallorossa aveva accettato l’invito a rientrare a Napoli a bordo dell’aereo privato di Aurelio de Laurentiis.

In una nota la società calcistica sannita ha fatto sapere che il Presidente Vigorito ha subito informato «il suo medico» per «mettersi in quarantena cautelativa, in isolamento, nella sua abitazione. Effettuerà domani il tampone e resterà in attesa dell’esito secondo i termini di legge». Vigorito è in buona salute, riferisce la nota ed è tranquillo, avendo sempre indossato la mascherina e rispettato la distanza imposta dalle norme.