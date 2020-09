Coronavirus da rientro, terzo caso accertato a Palma Campania

«Abbiamo un terzo caso di Covid nella nostra città. Si tratta di un ragazzo di ritorno dalle vacanze che è già in quarantena insieme al proprio nucleo familiare». Ad annunciarlo è il sindaco Palma Campania, Nello Donnarumma, che informa i cittadini del terzo contagio attivo da Coronavirus in città. Si tratta del secondo di ritorno dalle vacanze, dopo il primo che ha riguardato un bengalese ormai in via di guarigione. L’uomo si era presentato con un mal di schiena all’ospedale di Nola e lì aveva scoperto di essere positivo ma asintomatico. Il sindaco aggiunge: «Stiamo predisponendo tutte le disposizioni per circoscrivere i contatti. Vi tengo aggiornati».

Continuano dunque i casi positivi da rientro nell’area vesuviana con località come San Giuseppe Vesuviano e San Giorgio a Cremano che stanno avendo i numeri più alti. In termini di dati sul contagio questa ondata è addirittura peggiore di quella tra inverno e primavera dove tuttavia gli scenari singoli erano molto più gravi. Adesso sono tanti gli asintomatici, ed a parte qualche caso anche gli ospedalizzati non rischiano la vita.