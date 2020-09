Coronavirus, c’è una vittima al Cardarelli. Cresce il numero dei morti in Campania

È morto al Cardarelli dove era ricoverato in Medicina nel Padiglione B. Si tratta dell’ultima vittima in ordine di tempo del Coronavirus in Campania. È un uomo che aveva altre patologie pregresse. Aveva scoperto di essere positivo al Covid-19 direttamente in ospedale dove era arrivato per altri motivi. Sempre nel reparto di Medicina c’era stato un altro paziente positivi che è stato poi trasferito al Covid Center del Loreto Mare. Aumenta, quindi, il bilancio al Cardarelli che nell’ultimo periodo ha fatto registrare un focolaio con una trentina tra operatori sanitari e pazienti affetti dal Coronavirus, a cui ora si aggiunge una vittima con Covid.

La direzione sanitaria dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha bloccato le ferie del personale medico e infermieristico e i congedi dei dirigenti «a seguito dell’andamento della curva epidemiologica Covid-19». In una comunicazione del direttore sanitario del Cardarelli, Giuseppe Russo, ai direttori delle unità operative e ai coordinatori infermieristici la decisione viene spiegata con «l’incremento delle necessità terapeutico-assistenziali». Il blocco, ad horas, viene giustificato anche con l’applicazione delle disposizioni sull’esecuzione dei tamponi al personale «che ha avuto contatti stretti con soggetti Covid-19».