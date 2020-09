Coronavirus, caso positivo nella scuola vesuviana: tutto rinviato

Un caso di positività al virus Covid-19 si è registrato presso l’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” a Volla. Sono pertanto sospese e rinviate a data da destinarsi tutte le attività. L’inizio era programmato per domani, così non è sentito il parere dell’Azienda sanitaria locale competente e dell’ente comunale. «Si comunica quindi che i plessi scolastici di via Napoli e via Rossi resteranno chiusi in attesa di ulteriori comunicazioni». Ne hanno dato notizia il referente Covid, professor Luigi Autiero e il dirigente scolastico Alberto De Vincentiis.

