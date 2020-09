Coronavirus, ancora contagi a Terzigno: c’è una ragazza in isolamento da 10 giorni

By

«Salgono a sette i contagiati sul nostro territorio. È una ragazza già in isolamento da circa 10 giorni rientrata dalla Sardegna». Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Ranieri, che prima del contagio di questa mattina già ieri aveva dato notizia ai cittadini del sesto caso di questa seconda ondata nella cittadina vesuviana. «Nel frattempo sono in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi concernenti la guarigione dei primi casi accertati – insiste il sindaco – Malgrado il periodo davvero particolare non arretrerò di un passo. Terzigno prima di tutto».