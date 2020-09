Coronavirus, altro paziente positivo scappa dall’ospedale

Nella mattinata di domenica un ragazzo di origine slava, risultato positivo al coronavirus e ricoverato, è fuggito dal Covid Hospital di Maddaloni. La fuga fortunatamente non è durata molto, infatti i medici del reparto hanno allertato le forze dell’ordine che hanno ritrovato il giovane alla stazione ferroviaria e lo hanno riportato in ospedale. In ragazzo è in attesa di un secondo tampone: il primo ha dato esito negativo. Appena la settimana scorsa il caso dei due ragazzi che erano usciti dal Covid Center del Loreto Mare di Napoli. Episodi che purtroppo si ripetono in serie.

