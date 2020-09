Coronavirus, altri due morti in Campania: tra le vittime un uomo di Saviano

In aumento il numero dei morti con Covid in Campania. Ieri ne sono stati registrati altri due: si tratta di un 86enne di Saviano, e di un 66enne di Castel Volturno, nel Casertano, ricoverato da tempo al Cotugno di Napoli per altre patologie. Con questi due decessi il totale delle persone che nella regione hanno perso la vita per il Coronavirus dall’inizio dell’emergenza è arrivato a 459, mentre il complesso dei positivi ha toccato quota 11.355.

A Napoli sono 93 i ricoverati con sintomi, di cui 9 in terapia intensiva. Ci sono stati anche i primi ricoveri nei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva del Covid Center dell’ospedale del Mare: in base agli ultimi dati diffusi dall’Asl Napoli 1 Centro sono stati effettuati i primi 2 ricoveri in terapia intensiva e il primo in terapia sub-intensiva. Un ricovero in più si registra anche nella degenza ordinaria dell’ospedale del Mare, dove i malati di Covid hanno raggiunto quota 24, saturando così la capienza dei posti letto.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE