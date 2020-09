Coronavirus, 2 nuovi casi a Pompei. Sono 13 nell’area vesuviana L’ELENCO DEI COMUNI

Ieri 248 nuovi casi di Coronavirus in Campania, di questi tredici arrivano dall’area vesuviana. Nell’elenco, come negli altri giorni, ci sono anche persone residenti in città di altre regioni o all’estero ma che si trovavano in Campania quando è stato effettuato il tampone risultato positivo. Dunque vengono conteggiati per la Campania. Ecco l’elenco dei Comuni: Napoli 76, Aversa 9, Casoria 8, Arzano 5, Maddaloni 5, Acerra 4, Afragola 4, Frattamaggiore 4, Marcianise 4, Pozzuoli 4, S. M. Capua Vetere 3, Casalnuovo 2, Cercola 2, Frattaminore 2, Mugnano Di Napoli 2, Pompei 2, Salerno 2, San Cipriano d’Aversa 2, Scafati 2, Battipaglia 1, Borgia 1, Boscoreale 1, Caivano 1, Casamarciano 1, Casandrino 1, Castel Volturno 1, Castellammare di Stabia 1, Cava de’ Tirreni 1, Ceppaloni 1, Crispano 1, Frignano 1, Gagliano del Capo 1, Giugliano 1, Guardia Sanframondi 1, India 1, Nanto 1, Nola 1, Palermo 1, Pellezzano 1, Perù 1, Polla 1, Pomigliano d’Arco 1, Portici 1, Procida 1, Rho 1, Riardo 1, Roccarainola 1, Roma 1, Romania 1, S Cipriano d’Aversa 1, Sampema 1, San Lorenzello 1, Sapri 1, Sarno 1, Vico Equense 1.

