Coronavirus, 2 morti a Napoli e provincia: c’è una donna di 61 anni

Ieri 286 i nuovi positivi in Campania da Covid-19. Nove in meno rispetto a lunedì con un numero maggiore di tamponi: 6.335 contro 5.592. Due i deceduti, uno in più rispetto a lunedì: si tratta di una donna di Giugliano in Campania di 61 anni e un uomo di Napoli di 83. Il totale dei decessi sale così a 663 dall’inizio dell’emergenza mentre gli ammalati complessivi sono 12.455. Ma si registrano anche 59 guarigioni. Complessivamente sono 5.965 le persone attualmente positive in Campania: 417 in ricovero ordinario, 35

in terapia intensiva e il resto in isolamento domiciliare.

