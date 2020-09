Coronavirus, 2 casi a San Giuseppe e Somma e uno a Poggiomarino L’ELENCO DEI COMUNI

By

Ancora oggi oltre 200 contagi in Campania, non mancano quelli nei paesi vesuviani e nel Nolano. Ecco l’elenco: Napoli 79, Caivano 7, Casoria 7, Pozzuoli 5, Monte Di Procida 4, Mercogliano 4, Avellino 4, Frignano 3, Villaricca 3, Mugnano Di Napoli 3, San Cipriano D’Aversa 3, Caserta 3, Nocera Inferiore 3, Capri 3, Giugliano in Campania 3, San Giorgio A Cremano 2, Sant’Anastasia 2, Melito Di Napoli 2, Casalnuovo Di Napoli 2, Somma Vesuviana 2, San Tammaro 2, Casal Di Principe 2, Volla 2, Acerra 2, San Sebastiano Al Vesuvio 2, San Vitaliano 2, Castel Volturno 2, San Marco Evangelista 2, Sant’Agata De’ Goti 2, Castellammare Di Stabia 2, Montoro 2, Gragnano 2, Agerola 2, San Giuseppe Vesuviano 2, Monteforte Irpino 1, Eboli 1, Salerno 1, Bacoli 1, Quarto 1, Viareggio 1, Afragola 1, Forio 1, Arzano 1, Grumo Nevano 1, Orta Di Atella 1, Sant’Antimo 1, Crispano 1, Calvizzano 1, Trecase 1, Massa Di Somma 1, Ottaviano 1, Pomigliano 1, Sorrento 1, Nola 1, Marigliano 1, Giano Vetusto 1, Casavatore 1, San Prisco 1, Lacco Ameno 1, Genova 1, Marano Di Napoli 1, Poggiomarino 1, Procida 1, Sant’arpino 1, Boscoreale 1, Cava De’ Tirreni 1, Pontecagnano Faiano 1, Durazzano 1, Benevento 1, Pollena Trocchia 1, Ischia 1.