Contagi in forte aumento, a Saviano le scuole riapriranno tra oltre 2 settimane

Il vicesindaco Carmine Addeo, con propria ordinanza, ha disposto il rinvio dell’inizio delle attività didattiche in presenza dell’anno scolastico 2020-2021, della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado afferenti la Direzione Didattica e l’I.C. 2A Ciccone, al giorno 8 ottobre. Una decisione presa in comune accordo con i dirigenti scolastici al fine di “evitare disomogeneità nell’avvio in presenza delle attività scolastiche”, atteso il permanere di alcune difficoltà, in buona parte dei plessi scolastici, nel garantire gli spazi e le distanze previste ai fini della prevenzione di eventuali focolai da Covid-19 in ambiente scolastico. La data di ultimazione di tali lavori interni è prevista per il giorno 29 settembre. In alcuni plessi scolastici inoltre, sono stati allestiti i seggi elettorali per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale e per il ripristino degli spazi in modo consono all’utilizzo scolastico bisogna procedere ad indispensabili “interventi di sanificazione al fine di prevenire eventuali focolai del virus in ambienti scolastici”.

La tempistica delle attività propedeutiche all’avvio di qualsiasi attività scolastica, rende impossibile l’avvio dell’anno scolastico quindi entro il 29 settembre. Tenuto conto infine che all’esito dello scrutinio elettorale è risultato necessario procedere al ballottaggio che si terrà il prossimo 4 e 5 ottobre e che i plessi sede di seggio devono essere disponibili fin dal giorno 2 ottobre, appare inopportuno fissare l’inizio delle attività scolastiche il giorno primo ottobre per poi sospenderle a partire dal 2.