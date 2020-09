Contagi in aumento, a Madonna dell’Arco salta anche la Festa dell’Incoronazione

«Si sentiva già nell’aria, purtroppo dobbiamo annunciarvi che il Santuario della Madonna Dell’Arco ha sospeso anche la Festa dell’Incoronazione per Emergenza Coronavirus e l’annessa processione». Così la pagina Facebook del Santuario mariano di Sant’Anastasia in merito allo stop per la cerimonia dopo l’aumento dei casi di Coronavirus in Campania e nel Vesuviano. La celebrazione si sarebbe tenuta il 13 settembre e sarebbe stata l’edizione numero 146. Chiaramente resteranno i riti religiosi all’interno del Santuario che potranno essere seguito attraverso le dirette social.

«Quest’anno è andata così e nell’ultimo periodo, i contagi di Coronavirus sono aumentati vertiginosamente – continuano gli amministratori della pagina – Dobbiamo solo pregare e sperare che entro l’inizio dell’anno nuovo o nei mesi a venire, si trovi una soluzione a fronte di questo problema che ha messo in ginocchio il mondo intero. Non disperate, ci saranno momenti migliori per tutti e dimenticheremo un giorno quest’anno anomalo». Quest’anno a Madonna dell’Arco, in pieno lockdown, non si è nemmeno svolta la processione del Lunedì in Albis che vede arrivare a Sant’Anastasia centinaia di migliaia di persone.