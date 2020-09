Contagi di Covid in aumento: 8 reparti del Cardarelli bloccano i ricoveri

L’incremento dei contagi in Campania comincia a presentare i suoi effetti sulle strutture ospedaliere, anche se di riflesso. Da ieri otto reparti dell’ospedale Cardarelli di Napoli hanno sospeso i ricoveri. Nei reparti di Ortopedia 1, Medicina 2 e 3, Chirurgia generale 1, Pneumologia 1, Chirurgia plastica, Chirurgia Vascolare e Terapia intensiva post operatoria e’ stata disposta una sanificazione urgente, dopo che sono stati riscontrati casi positivi e gia’ in giornata potrebbe cominciare lo screening delle persone venute a contatto con i positivi registrati nei reparti. Una sospensione temporanea per attivare tutti i protocolli di sicurezza, come accaduto gia’ venerdi’ sera nel pronto soccorso rimasto chiuso per tre ore. Ieri sono stati registrati 100 nuovi contagi in Campania, meno che nei giorni precedenti, ma si attende la chiusura della campagna di screening sul personale scolastico, che fino a ieri sera non superava il 25 per cento in tutta la Campania, con soli 38mila docenti che si sono sottoposti volontariamente al test sierologico. Ne mancano all’appello altri 132mila. Dai test sono emersi gia’ alcuni casi positivi.

In Provincia di Avellino e’ stato chiuso un istituto superiore di Grottaminarda, per la positivita’ di un docente. E si attende che la Regione Campania comunichi la data di inizio delle lezioni, dopo l’annuncio del presidente Vincenzo De Luca sull’impossibilita’ di avviare l’anno scolastico in sicurezza il 14 settembre. Preoccupano soprattutto i contagi da rientro e su questo fronte proprio De Luca ha chiesto maggiori controlli e sanzioni. Ieri sera a Maddaloni la polizia ha bloccato alla stazione un giovane di origina slava che era ricoverato nel Covid center ed era scappato poche ore prima dopo essere risultato negativo al primo tampone di controllo, senza quindi attendere il secondo test di verifica per accertare la guarigione. A Salerno i controlli si sono fatti piu’ stringenti sulla movida e due locali sono stati chiusi per inosservanza delle norme anticontagio.