Comunali a Terzigno, l’uscente Ranieri è intorno al 50%: ballottaggio “a rischio”

Potrebbe non esserci il ballottaggio a Terzigno, ma tutto dipenderà probabilmente da una manciata di voti. A tre quarti dello spoglio, infatti, il sindaco uscente Francesco Ranieri si assesta infatti intorno al 50% delle preferenze. Qualora non riuscisse a raggiungere la quota minima per essere subito rieletto, lo spareggio avverrebbe tra due settimane con Vincenzo Aquino che al momento si trova intorno al 36%. Segue Stefano Pagano che adesso sembra del tutto tagliato fuori. Decisive, dunque, le ultime 1500 schede circa ancora da scrutinare.