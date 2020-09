Comunali a Terzigno, ecco tutti i voti di lista. Il boom di Genny Falciano

Si andrà al ballottaggio a Terzigno, dove il sindaco uscente Francesco Ranieri ha mancato l’elezione al primo turno per poche decine di voti. Una percentuale che è stata molto vicina al 50% e che tuttavia non eviterà la coda del ballottaggio con Vincenzo Aquino. Per quanto riguarda i candidati consiglieri tutto varierà chiaramente da chi trionferà allo “spareggio”. Regina delle preferenze è l’assessore uscente Genny Falciano arrivata a quota 622, numeri che a Terzigno non si erano mai visti. In basso tutte le preferenze lista per lista.

CANDIDATO SINDACO: Francesco Ranieri

TERZIGNO DEMOCRATICA: Miranda Gaetano detto Gaetano 90, Ferraro Biagio 242, De Luca Ida 50, Bianco Gianfranco 68, Michela Nappo 121, De Rosa Carmine 5, Miranda Pasquale 2, Miranda Michela 53, Servino Francesco 27, Polisi Raffaele 23, Minetti Rosa 3, Aruta Annarosaria 1, Ranieri Virginia 38, Ronca Anna 1, Castiello Gennaro 0, Randaccio Stefano 2.

IL TRALCIO: Bianco Angelo 170, Bianco Antonella 111, Barone Luigia 0, Canestrino Luigi 188, Casillo Rosa 0, Cozzolino Luigi 24, Nappo Maddalena 148, Desiderio Deborah 0, Panariello Vincenzo 25, Pagano Luisa 0, De Martino Christian 0, Ranieri Pasquale 2, Tortora Francesco 29, Lanzieri Pasquale 0, Ranieri Giuseppe 17, Del Santo Ortensio 10.

FRANCESCO RANIERI MIVAR: Ciaravola Pasquale 539, Falciano Genny 622, Ambrosio Serafino 516, Miranda Angela 301, Ambrosio Concetta detta Tina 456, Cimmino Sebastiano 241, De Simone Vittorio 263, Mosca Antonio 432, Bianco Sabrina 163, Annunziata Giuseppe 179, Rosa Rosanna 120, Romano Alberto 22, Annunziata Marilena 74, Auricchio Giuseppina detta Giusy 221, Licone Adriana 15, Ambrosio Alessandro 21.

TERZIGNO NEL CUORE: Annunziata Massimo 331, Bonavita Giovanni 219, Brancaccio Rosaria 27, Candela Gerardina detta Dina 31, Capasso Antonietta detta Tonia 227, Casillo Aniello detto Nello 29, Chirico Sara 12, Fattorusso Giacomo 81, Gargiulo Angela 21, Langella Tonia 128, Manfredonia Irene 36, Pagano Rosaria 58, Ranieri Daniela 17, Ranieri Pasquale detto Lello 139, Vaiano Antonio 330, Legno Autilia 0.

CANDIDATO SINDACO: Vincenzo Aquino

TERZIGNO E FUTURO: Carillo Salvatore detto Ndolone 528, Ammirati Giuseppe 7, Annunziata Jessica 131, Autorino Federica 47, Carillo Bruna 25, Carillo Giancarlo 23, Casillo Michele 27, Casillo Salvatore detto Priore 121, Di Casola Giosuè 15, Giugliano Armando 12, Gragnaniello Nunzia detta Tina 252, Guastaferro Giuseppina 64, Palumbo Giuseppina 17, Terriccio Francesco 113, Tortora Rachele 75, Garofalo Raffaele 2.

UN’IMPRONTA NUOVA PER IL FUTURO: Ambrosio Pasquale 29, Ammendola Giuseppe 189, Avino Alessandra 40, Avino Angela 90, Caldarelli Paolo 122, Carillo Raffaele 35, Datura Pasquale 228, Di Guido Maria Immacolata detta Boccia 269, Giamundo Giuseppe 36, Lanzieri Serafina detta Sara 12, Nappo Francesco 409, Ranieri Francesco detto Tripoli 61, Ranieri Roberto 193, Sabella Maria Grazia 342, Sangiovanni Assunta 174, Stanziano Maria detta Mariella 123.

AMARE TERZIGNO SENZA FINE: Auricchio Domenico detto Mimì 263, Auricchio Consilia 251, Ambrosio Luigi 42, Annunziata Angelo 61, Apuzzo Pietro 118, Bifulco Nicola 0, Carillo Anna 17, Catapano Giovandaniele 40, De Falco Domenico 11, Esposito Antonio 10, Giugliano Antonia detta Antonella 38, Guastaferro Antonio 2, Luongo Annalisa 0, Pagano Gaia 17, Sangiovanni Marsilio 17.

CANDIDATO SINDACO: Stefano Pagano

FORZA ITALIA: Ambrosio Loredana detta Lori 159, Avino Antonio 34, Avino Felice 172, Auricchio Antonio 70, Bettini Giuseppe 11, Boccia Caterina detta Lino Auri 30, Caldarelli Angelo 49, Casciello Pasquale 1, Cesarano Monica detta Monica 0, Cutolo Valeria 13, Guastaferro Angelo 6, Martinelli Gennaro 2, Monticelli Francesca 21, Pagano Giuseppe detto Capello 120, Pagano Saverio 22, Severino Serena 32.

PAGANO SINDACO: Ambrosio Tommaso 6, Bianco Rosa 0, Cozzolino Luisa 6, Di Casola Maria 0, Giacomo Fattorusso 0, Fernando Antonio 0, Guastaferro Luigi 4, Izzo Antonietta 10, Pagano Bianca 13, Pagano luigi 2, Parisi Nunzio 15, Vezzi Jonathan 3, Caiazzo Antonietta 32, Moschini Luigi 1.