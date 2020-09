Comunali a Sant’Anastasia, domani Pone presenta liste e candidati

Al via la campagna elettorale di Carmine Pone, candidato sindaco di Sant’Anastasia che presenterà ai cittadini il suo programma ed i 48 candidati al consiglio comunale che lo sostengono con le liste: Carmine Pone sindaco, Sant’Anastasia orgogliosa e forte e Popolari e riformisti. Appuntamento, dunque, per domani, mercoledì 2 settembre alle 19 in via Roma a Sant’Anastasia.

In rispetto alle norme anti-covid gli organizzatori invitano i partecipanti ad indossare le mascherine ed a rispettare il distanziamento sociale.