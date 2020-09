Comunali a Poggiomarino, via ai comizi “anti-contagio”: oggi Annunziata, domani Falanga

Prende il via la campagna elettorale per le elezioni comunali di Poggiomarino, una propaganda inedita e atipica per via delle prescrizioni anti-Covid che impongono il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti oltre che l’obbligo della mascherina. Una campagna elettorale che fino ad oggi si è svolta prevalentemente sui social e con incontri, con poche persone. Da stasera prende il via l’ultima e più intensa fase della campagna elettorale che porterà i poggiomarinesi tra 15 giorni a scegliere il successore di Leo Annunziata. A contendere la fascia tricolore sono due avvocati. Maurizio Falanga per il centrodestra e Giuseppe Annunziata per il centrosinistra.

Ad aprire quest’ultima fase il comizio di Giuseppe Annunziata stasera alle 20 in piazza De Marinis, mentre domani sera alle 20,30 sarà la volta di Maurizio Falanga sempre in piazza. Il 22 settembre si conoscerà già il nome del nuovo sindaco e se avrà una maggioranza in consiglio comunale. Un sindaco che sarà chiamato ad amministrare questa nuova fase dell’emergenza Coronavirus e tutte le difficoltà correlate.