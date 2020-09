Comunali a Poggiomarino, comizio di Falanga: «Soluzioni per periferie, stadio e ambiente»

Comizio d’apertura della campagna elettorale, l’altra sera, a sostegno del candidato a sindaco Maurizio Falanga di Poggiomarino. Un comizio, è scritto in una nota che «ha smosso le coscienze. Grandissimo l’entusiasmo che vibrava nell’aria in una piazza de Marinis che si è ripopolata dopo anni bui». Tante le tematiche trattate ed i punti programmatici snocciolati da Maurizio Falanga: dalla villa comunale al progetto stadio Europa, dall’ ambiente alle iniziative per incrementare i servizi sociali, dalla manutenzione delle strade alla questione delle periferie. Falanga non si è limitato a sottolineare le difficoltà che vivono i poggiomarinesi ma ne ha proposto soluzioni ed alternative.

«Vedere la piazza gremita dopo anni di immobilismo ed abbandono totale è stata un’emozione che mai dimenticherò. Parlavo e guardavo negli occhi chi desidera cambiare, vivere davvero in un paese all’altezza dei propri desideri. Ho visto una piazza forte, libera, la piazza del vero centrodestra unito», ha commentato Falanga. Il secondo comizio della campagna elettorale a sostegno del candidato a sindaco Maurizio Falanga si terrà sabato prossimo 12 Settembre.