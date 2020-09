È avanti Maurizio Falanga per il centrodestra alle Comunali a Poggiomarino. A più o meno un terzo dello spoglio per il candidato sindaco, la percentuale è intorno al 62% contro il 38% di Giuseppe Annunziata per il centrosinistra. Al momento Falanga è avanti in quasi tutte le sezioni parzialmente scrutinate e l’andamento sembra essere piuttosto chiaro.

