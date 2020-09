Coltello alla gola della moglie davanti ai figli: arrestato 44enne a Pollena Trocchia

Minacciava la moglie con un coltello da cucina davanti ai figli, in strada. Un uomo di 44 anni, è stato arrestato dai Carabinieri a Pollena Trocchia, chiamati dai passanti. Quando i militari sono arrivati in piazza Amodio, il 44 enne, già denunciato in passato, brandiva il coltello davanti alla moglie ed ai due figli di 15 e 12 anni. L’ uomo e’ stato bloccato dopo una colluttazione, ma ha continuato ad insultare ed a minacciare la moglie. La donna avrebbe subito in passato altre minacce e violenze.

