Cimitero chiuso 7 giorni per Covid nel Napoletano: inumatore è positivo

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, in via precauzionale, ha disposto la chiusura per sette giorni del cimitero comunale, dove presta servizio un lavoratore socialmente utile risultato positivo al Covid-19. Così come era già successo per altri uffici del Comune, il provvedimento si è reso necessario in attesa che sia ricostruita la catena dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dell’area cimiteriale.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE