Choc nel Vesuviano: pistola in faccia per rapina mentre fa benzina

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Rapinato nella tarda serata di ieri mentre stava facendo benzina alla sua al distributore di carburanti a Portici in pieno centro città. I fatto sono accaduti in Via Armando Diaz a pochi metri dalla zona centrale della località vesuviana. Il giovane si è trovato mentre era intento a fare rifornimento una pistola puntata alla testa. La vittima ha subito consegnato i soldi al rapinatore che subito si è dato alla fuga.

Ora si indaga e per gli investigatori potrebbero essere decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel distributore.