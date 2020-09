Choc alle elezioni in Campania: candidato muore nel giorno del voto

Dolore e incredulità ad Ariano Irpino per la scomparsa improvvisa di Anselmo La Manna. Ambientalista, impegnato in diverse battaglie contro la realizzazione della discarica di Ariano e di quella di Savignano Irpino, è stato stroncato da un infarto durante la notte. La Manna, 56 anni, era anche candidato in questa tornata per le amministrative ad Ariano Irpino per un posto di consigliere comunale.

Durante la notte era intervenuto per conto della sua ditta su una strada provinciale per il ripristino dei luoghi a seguito di un incidente. La moglie non vedendolo rincasare dopo qualche ora ha iniziato a preoccuparsi, decidendo di avviare le ricerche. Poi la tragica scoperta. Il corpo è stato trovato privo di vita all’interno del suo furgone. Choc ad Ariano Irpino.