Chiuso liceo a Pomigliano: un’alunna ha il Coronavirus

Una studentessa del Liceo Scientifico “Salvatore Cantone” di Pomigliano d’Arco è risultato positivo al Coronavirus. Immediata è scattata la chiusura dell’Istituto per la sanificazione. Ad annunciarlo è stato il dirigente scolastico, che ha reso noto quanto segue: “Alle ore 11.45 di oggi 28 settembre 2020 lo scrivente veniva informato da un coordinatore di classe che una studentessa di questo istituto, in didattica a distanza dall’inizio dell’anno scolastico, è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure di rito. In quest’ottica si dispone la chiusura dell’Istituto per un’ulteriore radicale sanificazione di tutti i locali della scuola nei giorni 29 e 30 settembre 2020. Le attività didattiche e amministrative, pertanto, vengono sospese. Le stesse riprenderanno regolarmente il giorno giovedì 1 ottobre 2020.

Il Liceo Cantone resterà, quindi, chiuso fino a giovedì per sanificare tutti i locali dell’Istituto, salvo nuove disposizioni”. La giovane, secondo la madre di una sua compagna di scuola, non si sarebbe recata nell’Istituto una volta appreso di essere positiva. Secondo la donna a conoscenza dei fatti, la famiglia avrebbe informato la scuola prima che la figlia, da positiva, ci mettesse piede. La ragazza avrebbe seguito soltanto lezioni a distanza, finora.